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Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde atıl durumdaki 300 bilgisayarın klavyesinden faresine, ekran kartından monitörüne, sabit sürücüsünden 25 tablo yapıldı.

AA | 19.07.2018 - 13:11..
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Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde klavyesinden faresine, ekran kartından monitörüne, sabit sürücüsünden kablolarına kadar 2 bin 500'den fazla parçasının kullanıldığı atıl durumdaki 300 bilgisayardan 25 tablo yapıldı.

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

TEKNOLOJİ ALETLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Atölyelerinde, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli çalışmalar yürütülen enstitüde, atıl durumdaki teknolojik aletlerin değerlendirilmesi amacıyla 2 yıl önce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda grafik ve tasarım ile fotoğraf atölyesinden 3'ü öğretmen ve 27'si öğrenci 30 kişi, çeşitli kurumlardan toplanan atık 300 bilgisayarın yaklaşık 2 bin 500 parçasıyla iki farklı temada proje geliştirdi.

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

BÜTÜN PARÇALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Teknolojinin insanı yalnızlaştırması, ruhsuzlaştırması ve soyutlaştırması ele alınan ilk tema kapsamında 15, Osmanlı dönemi motiflerinin konu edinildiği ikinci tema için de 10 tablo yapıldı.

Tabloların yapımında, bilgisayarların klavyesinden faresine, ekran kartından monitörüne, sabit sürücüsünden kablolarına, çiplerinden tellerine kadar her parçası değerlendirildi.

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

KAMPLUMBAĞA TERBİYECİSİ

Tamamlanması yaklaşık 2 yıl süren tablolarda farklı anlatımlar da dikkati çekti. Ressam Osman Hamdi Bey'in eseri ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundaki kaplumbağalar, bilgisayar fareleriyle anlatıldı.

Bilim insanı Albert Einstein'ın dil çıkardığı ünlü fotoğrafı da klavye parçaları, kablolar ve çiplerle oluşturuldu.

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

Eski bilgisayar parçaları sanat eseri tablolara dönüştü

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