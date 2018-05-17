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Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

Türkiye'ye kumpas davasında Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. Davada, FETÖ'cülerle iş birliği yapan CHP'li Aykan Erdemir etkili oldu.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 07:50..
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Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

Amerika'da Türkiye'ya karşı tezgahlanan kumpas davasında, Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi.

CHP-FETÖ

CHP'nin eski milletvekili Aykan Erdemir, Türkiye'den çıkarken bazı sahte delil ve belgeleri beraberinde götürerek  FETÖ'cülerle iş birliği yaptığı ortaya çıkmıştı.

SAHTE BELGELER

Yaşananların ardından mahkeme tarafından Türkiye'deki mal varlığına el konulan CHP'li Aykan Erdemir, Türkiye'ye karşı tezgahlanan davada FETÖ'cülerle birlikte Mehmet Hakan Atilla'nın haksız bir şekilde hapis cezasına çarptırılmasında etkili oldu.

Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

FOTOĞRAF: CHP'lilerle FETÖ'cüler aynı karede

KARAR MUTLU ETTİ

Kararın çıkmasından sonra Erdemir, kumpas davasını öven kişilerin açıklamalarını paylaşmaya başladı.

Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı iddiasıyla Aykan Erdemir hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonucunda; Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile şirket hisselerine el konulmasına karar verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında haberi

Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

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Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

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