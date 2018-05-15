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Eski CIA Başkanı Gazze'deki katliama tepki gösterdi

ABD'de eski CIA John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.

AA | 15.05.2018 - 10:32..
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Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli." ifadesini kullandı.

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE BİR TEHDİT"

Eski CIA Başkanı aynı zamanda, İran nükleer anlaşması konusunda yalan söylediğini belirttiği Trump'ın, ABD'nin taahhütlerine olan küresel güvenin altını oyduğunu, en yakın müttefiklerini yabancılaştırdığını, İranlı şahinleri güçlendirdiğini ve Kuzey Kore'ye nükleer silahlarını tutmak için daha fazla neden verdiğini savundu. Brennan, "Bu delilik, ulusal güvenliğimize bir tehdit." değerlendirmesini yaptı.

Eski CIA Başkanı Gazze'deki katliama tepki gösterdi

Diğer yandan ABD'de Demokratların önemli isimlerinden ve eski başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders da İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki göstermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, kısa süre içinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulmasına dikkati çekmişti.

SANDERS KONGRE'DE İSRAİL'İ ELEŞTİREN İLK İSİM

ABD Kongresi'nden Gazze konusunda İsrail'i eleştiren ilk isim olan Sanders, "Gazze'de bugün 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bin kişi yaralandı; geçen haftalarda da 41 kişi öldürülmüş ve 9 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bu sarsıcı bir rakam. Hamas şiddeti, İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasını meşrulaştırmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını açıkladığı dönemde bu adımın Orta Doğu'ya barış getirmeyeceğini ifade etmiş ve Trump yönetiminin eleştirmişti.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 59 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

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