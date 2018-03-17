Eski CIA Direktörü Trump'ı rüşvetle suçladı

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan'ı takıma çağıramadığı için üzgün olduğunu ifade etti.

Lucescu: Tolgay'ı oynatamamak beni çok üzüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz çalışmalarıyla ilgili yabancı firmalara seslendi: "Türkiye'yle çalışmak zorundasınız" dedi.

Eski CIA Direktörü John Brennan, Donald Trump için "Aldığın rüşvetler yolsuzluklar ortaya çıktığı zaman tarihin tozlu sayfalarında yer alacaksın. Amerika seni yenecek." dedi.

1 TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi Milli uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olan iki adet Anka-S İHA, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

2 İlber Ortaylı: Cahiliz Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir" ifadelerini kullandı.

3 Terör yandaşları İstanbul'da YPG'li teröristleri andı YPG saflarında Türk askerine karşı girdiği çatışmada öldürülen teröristler için Bağcılar'da anma töreni düzenlendi. Savcılık bu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

4 Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor 2016 yılının ilk günü, bir süredir birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan ile sürpriz bir şekilde evlenerek dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gonca Vuslateri, yine sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

5 Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin merkezine girmesine 1 kilometreden az bir mesafe kalırken, teröristlerin Afrin Çayı etrafında yeni hendekler açtığı belirtildi.

6 Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı Zeytin Dalı Harekatı boyunca Afrin’de tek bir sivilin kılına zarar gelmedi. Sivil hassasiyeti yüzünden şehitler bile verdik. Algıları tutmasa da saldırmaya devam ediyorlar.