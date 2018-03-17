Eski CIA Direktörü Trump'ı rüşvetle suçladı

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’a “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” dedi.
Brennan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından Başkan Trump’ı hedef aldı.
"AMERİKA'YI YIKAMAYACAKSIN"
2013 - 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe’i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek.”