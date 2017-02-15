Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban tutuklandı

Dosyanın kapsamlı oluşu ve iki yeni üye hakimin atanmış olması" gerekçeleriyle duruşma 12 Nisan'a ertelendi.

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Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapuda yüzleri güldürecek yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme vergi indiriminden tutun da KDV istisnasına kadar bir çok değişim var.