taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.882
USD
3,6643
EURO
3,8857
ALTIN
145,00
PETR
55,7600

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri tutuklandı.

15.02.2017 - 19:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

234123

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

KIBRIS'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti.

Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

ANKARA ADLİYESİ'NDE SORGULANDI

İtiraz üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getirilen Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulandı.

Özdaban'ın tutuklanmasına karar verildi. Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı. .

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

406
Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

278
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

45
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

485
Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

158
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

133
Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu

Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM