Eski eşi Sezercik için uzaklaştırma kararı aldırdı

Sezer İnanoğlu, 2015'te spiritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile evlenmişti.

"BEDENİNİ SATTIN"

Çift, geçen Kasım ayında boşanma davası açtı. Ancak bu dava devam ederken, Zeynep Yılmaz, "Eşim 'Sen bedenini sattın. Zengin avcısı! Seni öldüreceğim.' diye beni tehdit ediyor." diyerek savcılığa başvurdu. Sezer İnanoğlu'na 'ölümle tehdit ve hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

Zeynep Yılmaz, eski eşi için uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara rağmen Sezer İnanoğlu'nun telefonla tacizde bulunduğunu iddia eden Zeynep Yılmaz, uzaklaştırma süresinin uzatılmasını istedi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkeme karara aykırı davranan Sezer İnanoğlu'nun 3 gün zorlama hapsine karar verdi. Sezer İnanoğlu karara itiraz etti, duruşma ertelendi.