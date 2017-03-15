Eski eşini ve kızını öldüren zanlı: Erkekliğime laf etti

Şehitkamil ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Elif Yürek, eski kocası İ.Ç. (22) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İ.Ç., belindeki tabancayı çekip, eski eşi Elif Yürek ve genç kadının yeni evliliğinden olan kızı 3 yaşındaki Mina’ya kurşun yağdırdı.

KÜÇÜK KIZ VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganın silahından seken kurşunlardan biri, o anda sokakta oynayan B.D.’nin (5) de yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan küçük kız ve annesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, firar eden şüpheli İ.Ç. cinayet masası dedektifleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"KORKUTMAK İÇİN AYAKLARINA DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan katil İ.Ç.’nin, öldürdüğü Elif Yürek’in amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Dini nikahlı eski karısından 1.5 yıl sonra geçimsizlik sebebiyle ayrıldığını anlatan şüpheli İ.Ç., “Olay gününe kadar Elif Yürek ile hiçbir olayımız olmadı, onu hiç tehdit etmedim. Polisler herhangi bir şekilde beni çağırmadı. Olay günü akşam saat 17.00 sıralarında sokakta tesadüfen karşılaştık. Bana sebepsiz yere hakaretlerde bulununca ben de üzerimde bulunan tabancayla onu korkutmak için ayağına doğru ateş ettim. O sırada kucağında ya da yanında çocuk yoktu. Birkaç kez ateş ettiğimi hatırlıyorum” dedi.

"ERKEKLİĞİME LAF ETTİ, GURURUMA YEDİREMEDİM"

Olayda kullanılan ve annesi adına kayıtlı silahı üzerine isim yazdırmak için yanına aldığını ileri süren İ.Ç., “Bu yüzden tabanca yanımda bulunuyordu. Maktulün nerede oturduğunu bilmiyordum. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Ben bu olayla ilgili önceden bir hazırlık yapmadım. Olay aniden gelişti. Ben çocuğu görmediğim gibi çocuğa da ateş etmedim. Sadece maktule ateş ettim. Ayrıca emniyette seken kurşunlardan bir çocuğun daha yaralandığını öğrendim. Maktul bana olay sırasında, ‘Sen erkek değilsin, sen namussuz birisin sen şerefsiz ve adisin’ diyerek hakaretlerde bulundu. Ben de bu sözleri gururuma yediremedim. Yanımdaki silah ile ateş ettim. Maktul ile aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Ben onun maktulün nerede oturduğunu araştırmadım. Ben silahı sıktıktan sonra hemen olay yerinden kaçarak eve gittim. Silahı bırakıp evden çıktım, o geceyi parklarda geçirdim. Orada onu beklemiyordum olaylar tamamen tesadüfen gelişti” diye konuştu.

"MİNA’YI KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM"

Askerden 7 ay önce geldiğini ve silah kullanmayı bilmediğini söyleyen şüpheli çok pişman olduğunu belirterek, "Amacım onu korkutmaktı. O yüzden ayaklarına doğru ateş ettim. Ölmesini istemiyordum. Elif Yürek’in çocuğu Mina’yı kesinlikle vurmadım. O yüzden çocuğun ölümü ile ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. 7 ay önce askerden geldim, silah kullanmayı da bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu arada katilin silahından seken kurşunla yaralanan 5 yaşındaki B.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, olayla alakalı soruşturma sürüyor.