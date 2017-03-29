Eski eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı

İskenderun'un Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buse Coşkun Irmak Apartmanı'nda meydana gelen olayda 29 yaşındaki Gökhan Yıldız, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Esra Yalçın'ın evine gitti.

ESKİ EŞİNİ VE KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Gökhan Yıldız, öz kızı Beren Yıldız'ın gözleri önünde Esra Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdü. Ardından olaya tanıklık eden öz kızı Beren Yıldız'ı da bıçakla öldüren Gökhan Yıldız, daha sonra aynı bıçakla yaşamına son vermeye çalıştı.

KOMŞULAR İÇERİ GİRDİ

Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Kanlar içindeki anne ve kızın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Gökhan Yıldız ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.