Eski eşini vurup intihar etti

Yarın kurulacak kadın pazarı öncesinde hazırlık yapan 5 çocuk annesi 46 yaşındaki Nurdan E., bir yıl önce boşandığı eski kocası Necati Oylum'un silahlı saldırısına uğradı. Necati Oylum, yanına yaklaştığı Nurdan E.'ye çevredekilerin dehşet dolu bakışları içerisinde tabanca ile ateş açtı. Nurdan E., kanlar içerisinde yere yığılırken, Necati Oylum daha sonra silahı kendi başına dayayıp ateşledi. Necati Oylum, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Nurdan E. ise ihbar üzerine geleh ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Necati Oylum ile Nurdan E.'nin geçtiğimiz yıl boşandıkları öğrenildi. Necati Oylum'un boşandıktan sonra bir kadınla resmi nikahla ikinci kez evlendiği belirtildi. Nurdan E. ve Necati Oylum'un beraberliklerinden 5 çocukları olduğu, bu çocukların da Nurdan E.'de kaldığı kaydedildi. Nurdan E.'nin de çocuklarına bakmak, geçimlerini sağlamak için pazarcılık yaptığı kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







