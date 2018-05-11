Eşinin kendisinden ayrılmasını 'gurur meselesi' yaptığını söyleyen S.Ü., otomobili benzin dökerek yaktı. Aracın yanışını bir süre izleyen alkollü şahıs, 155'i arayarak kendisini ihbar etti.

"EŞİMİN OTOMOBİLİNİ YAKTIM GELİN BENİ ALIN"

Saat 03:45 saatlerinde, İnönü Mahallesi, Kırlangıç sokakta gerçekleşen olayda araç alev alev yandı. Eski eşi, Büşra Kadere ait 34 RHA 84 plakalı otomobilin üstüne benzin döktükten sonra ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tümünü sardı. Alev alev yanan otomobilin alevleri, 1. Kattaki daireye sirayet etti.

S.Ü. 155’i arayarak, "Eski eşimin otomobilini yaktım, gelin beni tutuklayın" şeklinde kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri S.Ü.’yü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Eski eşinin aracını benzin dökerek yaktı VİDEO

