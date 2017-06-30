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Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde Erdal Demir, bir gün önce tartıştığı eski eşi Yasemin Üzmez’in evini kundakladı.

30.06.2017 - 10:55
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Bağlık Mahallesi Forteks Siteleri’nde esnaf Erdal Demir, kısa süre önce boşandığı eşi Yasemin Üzmez ile eşyaları paylaşma konusunda dün tartıştı.

Erdal Demir, bugün de eski kayınpederi Cevdet Üzmez’in evine giderek, eşyalarını götürmek için geldiğini söyleyip eşiyle oturduğu evin anahtarını aldı.

Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı

DOĞALGAZI AÇTI, ÇAKMAĞI ÇAKTI

Demir daha sonra eve giderek mutfaktaki doğalgazı açtı, çakmağı çaktı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sırasında balkon kısmından kopan beton parçaları ve cam kırıkları etrafa savruldu. Panik yaşan site sakinleri sokağa çıktı.

Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen doğalgaz yetkilileri gaz akışını keserken, itfaiye ekipleri ise yangın kısa sürede söndürdü.  Erdal Demir, gözaltına alınırken olay sırasında dışarıda olan Yasemin Üzmez ise evinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi.

Yasemin Üzmez ile babası Cevdet Üzmez ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Site yöneticisi Mustafa Yazıcı, eşinden boşanan Yasemin Üzmez’in babasıyla birlikte yaşadığını, olayın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı

Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı

Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı

Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı

Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı


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