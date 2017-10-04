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Eski eşinin sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Cezaevinden izinli olarak çıkan adam eski eşini sevgilisiyle görüp saldırdı, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

04.10.2017 - 09:57
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Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde yer alan feribot iskelesinde dün gece saatlerinde, iddiaya göre hükümlü olduğu cezaevinden iki gün önce izinli olarak çıkan Osman Çeker, eski eşi  Ayşe K.'yi takip ederek arkadaşı Baran A. ile buluştuğunu gördü. Bunun üzerine Çeker, feribota binmek üzere iskelede bekleyen ve ikilinin içerisinde olduğu Baran A. yönetimindeki otomobile saldırıp camını kırdı.

Eski eşinin sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Araçtan inen Baran A. ve Çeker tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., Çeker'i yanında bulunan bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Çeker'i Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çeker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Baran A., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Eski eşinin sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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