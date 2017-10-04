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Eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te boşandığı eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdükten sonra kaçan Mehmet B. yakalandı.

04.10.2017 - 12:30
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Gaziantep'te yaşayan Mehmet B., boşandığı ismi öğrenilemeyen eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşı Suat Söğüt'ü konuşmak için sokağa çağırdı. İkili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet B., yanındaki av tüfeğiyle Söğüt'e ateş açtı. Saçmalara hedef olan Söğüt yaralanırken, Mehmet B. ise olay yerinden kaçtı.

Eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdü

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Söğüt, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Suat Söğüt'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay yerinde inceleme yapan polis, Mehmet B.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdü

Eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdü

Eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdü

Eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşını öldürdü

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