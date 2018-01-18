taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.918
USD
3,8057
EURO
4,6525
ALTIN
162,55
PETR
69,2400

Eski eşler adliyede karşı karşıya geldi

SAMSUN'da bir kadın ve aralarında koruma tedbirinin ihlali davası bulanan boşandığı eşi, adliye önünde karşı karşıya geldi.

DHA | 18.01.2018 - 13:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Samsun'da Deniz Ceylan ile İlker Lazoğlu 8 ay önce tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, genç kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine gizlice resmi nikah yapıp evlendi. Evlendikten yaklaşık 1.5 ay sonra İlker Lazoğlu eşi Deniz Ceylan'a iddiaya göre şiddet uyguladı.

Eski eşler adliyede karşı karşıya geldi


EŞİ KOCAYA UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Bunun üzerine genç kadın dava açıp eşinden boşandı. Mahkemece İlker Lazoğlu'na eşinden uzaklaştırma cezası verildi. Yaşadıklarının ardından pisikolojisinin bozulduğunu öne süren Deniz Ceylan eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia edip, videosunu sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra açıklama yapan İlker Lazoğlu da eski eşinin açıklamalarını yalanladı.

Eski eşler adliyede karşı karşıya geldi


Deniz Ceylan, bugün babası Engin ve kız kardeşi Derya Ceylan ile ona destek veren bir grup kadınla birlikte Samsun Adliyesi 1'inci Aile Mahkemesi'de görülen koruma tedbirini ihlal davasının ilk celsesi için adliye önüne geldi.

"AİLEMİZİ YIKAN BU KADINDIR"

Basın açıklaması yapmak isteyen grup adliyenin dış kapısında bir araya geldi. Bu sırada adliye önüne gelen İlker Lazoğlu, "Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğim dilekçelerim var. Ailemizi yıkan, parçalayan, bu kadındır. Bizi mahveden, evime ve dükkanıma saldıran bunlardır." dedi.

Eski eşler adliyede karşı karşıya geldi

KAYINPEDER VE BALDIZ ESKİ DAMADA SALDIRDI

Deniz Ceylan'ın babası ve kız kardeşi, İlker Lazoğlu'nun üzerine yürüdü. Lazoğlu, "Gördünüz işte sizin önünüzde bana saldırdılar." dedi.

Eski eşler adliyede karşı karşıya geldi

POLİSLER AYIRDI

Bu sırada diğerleri de Lazoğlu'nun üzerine yürüdü.

Olay yerinde bulunan polisler Lazoğlu'nu olay yerinden uzaklaştırıp öfkeli grubu sakinleştirdi. Grup daha sonra duruşmayı takip etmek için  adliye binasına girdi.

Eski eşler adliyede karşı karşıya geldi


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

136
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

133
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

78
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

381
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

228
TÜSİAD isim değiştirdi

TÜSİAD isim değiştirdi

116
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM