Eski eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi

Bursa'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Gaziantep gibi illerden koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği mezatta, Osmanlıca reçete ve bakkal veresiye defterinden margarin kutularına, oyuncaklardan çikolata ambalajlarına sayısız eski eşya satışa sunuluyor.

30 YILDIR KOLEKSİYON OLUŞTURUYOR

Tarihi handa dükkanı da bulunan koleksiyoner Aziz Alçiçek, ilkokula giderken 1979 yılında pul biriktirerek başladığı koleksiyon merakını, yaklaşık 30 senedir sürdürdüğünü söyledi.





"KOLEKSİYON BENCİLLİK İSTER"

Bir dönem bakkaliye ve oyuncak topladığını ve koleksiyonuna kattığını anlatan Alçiçek, "10 senedir bakkaliye ile alakalı bir ürün satmıyorum. Mesela bir köyde veya ilçede kapanmış bir bakkal oluyor. Gidiyorum oradan işimize yarayacak tabela, bakkaliye malzemeleri, şeker ve yağ kutuları topluyorum. Bu topladığım şeylerin bir ikincisi varsa eğer bir arkadaşıma veriyorum ama bir tane ise onu satmıyorum. Çünkü koleksiyon dediğimiz şey biraz bencillik istiyor" dedi.





"AĞIRLIKLI OLARAK OSMANLI ESERLERİ ARIYORUZ"

Ahşap Han'ın müdavimlerinden Hakan Kumru ise koleksiyonla ilgilenmeye 11 yaşında başladığını belirtti.

Pazardaki 17. ve 18. yüzyıl tekstil ürünleri, Osmanlı eserleri, gümüş ve bakır eşyalarla ilgilendiklerini anlatan Kumru, "Burada genellikle Osmanlı eserleri arıyoruz. Biz de elimizdekileri buraya getirip değerlendirmeye çalışıyoruz. Gelenlerin ilgisini çekebileceğimiz bakkaliye tarzı, eczacılıkla alakalı ürünleri getirerek buradaki arkadaşlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sadece bir mezat dönmüyor, burada bir sosyal yaşam da mevcut." görüşünü dile getirdi.



