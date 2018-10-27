taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Eski eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi

Bursa'da, 19. yüzyılda inşa edilen Ahşap Han'da yapılan eski ya da tarihi eser niteliği taşıyan eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi.

AA | 27.10.2018 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bursa'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Gaziantep gibi illerden koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği mezatta, Osmanlıca reçete ve bakkal veresiye defterinden margarin kutularına, oyuncaklardan çikolata ambalajlarına sayısız eski eşya satışa sunuluyor.

30 YILDIR KOLEKSİYON OLUŞTURUYOR

Tarihi handa dükkanı da bulunan koleksiyoner Aziz Alçiçek, ilkokula giderken 1979 yılında pul biriktirerek başladığı koleksiyon merakını, yaklaşık 30 senedir sürdürdüğünü söyledi.

Eski eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi


"KOLEKSİYON BENCİLLİK İSTER"

Bir dönem bakkaliye ve oyuncak topladığını ve koleksiyonuna kattığını anlatan Alçiçek, "10 senedir bakkaliye ile alakalı bir ürün satmıyorum. Mesela bir köyde veya ilçede kapanmış bir bakkal oluyor. Gidiyorum oradan işimize yarayacak tabela, bakkaliye malzemeleri, şeker ve yağ kutuları topluyorum. Bu topladığım şeylerin bir ikincisi varsa eğer bir arkadaşıma veriyorum ama bir tane ise onu satmıyorum. Çünkü koleksiyon dediğimiz şey biraz bencillik istiyor" dedi.

Eski eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi


"AĞIRLIKLI OLARAK OSMANLI ESERLERİ ARIYORUZ"

Ahşap Han'ın müdavimlerinden Hakan Kumru ise koleksiyonla ilgilenmeye 11 yaşında başladığını belirtti.

Pazardaki 17. ve 18. yüzyıl tekstil ürünleri, Osmanlı eserleri, gümüş ve bakır eşyalarla ilgilendiklerini anlatan Kumru, "Burada genellikle Osmanlı eserleri arıyoruz. Biz de elimizdekileri buraya getirip değerlendirmeye çalışıyoruz. Gelenlerin ilgisini çekebileceğimiz bakkaliye tarzı, eczacılıkla alakalı ürünleri getirerek buradaki arkadaşlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sadece bir mezat dönmüyor, burada bir sosyal yaşam da mevcut." görüşünü dile getirdi.

Eski eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi

Eski eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

630
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

50
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

271
Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

310
Kaşıkçı şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak(!)

Kaşıkçı şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak(!)

192
Putin, Merkel ve Macron geliyor

Putin, Merkel ve Macron geliyor

55
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM