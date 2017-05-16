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Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da basketbol oynayan kadın basketbolcular Diana Taurasi ile Penny Taylor evlendi.

16.05.2017 - 07:03
  1. Haberler
  2. Spor

Geçen pazar günü ABD'de kıyılan nikah sonrası evlenen çift, bir açıklama yaptı.

"SIR OLARAK SAKLAMADIK"

Taurasi, “Bu bizim için oldukça özeldi. Biz bunu bir sır olarak saklamadık ancak bir mesele olmasını da istemedik” dedi.

Taylor ise “Güzel bir gün ve bunun olmasını uzun zamandır istiyorduk. Halkın bize tepki vermeyeceğini düşünüyorum. Mutluyuz ve onların da bu mutluluğu destekleyeceği kanısındayım” diye konuştu.

Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

36 yaşındaki Penny, kendisinden bir yaş küçük Diana'yla tanıştıktan sonra eşinden boşanmıştı.

Diana Taurasi, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

Penny Taylor ise 2009-2013 yılları arasında Fenerbahçe'de ter dökmüştü.

Taurasi, Rusya'nın Ekaterinburg takımında kariyerine devam ediyor ve ABD Milli Takımı'nda oynuyor. Taylor da ABD'nin Phoenix Mercury takımında oynuyor.

Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

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