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Eski futbolculardan Mehmetçik'e ziyaret

Eski futbolcular Afrin'de devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlerimize moral ziyareti düzenledi.

İHA | 02.03.2018 - 06:26..
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Mehmetçiklere gerçekleştirilen ziyaret sonrası konuşan eski milli futbolcu İbrahim Toraman "Bu operasyon başladığından beri yakından takip ediyoruz. Onları moralli ve güçlü bir şekilde görmek bizleri çok mutlu etti. Bizler bir Türk vatandaşı olarak elimizden geldiğince Mehmetçiğimizin yanında olarak destek olmaya çalıştık" dedi.

Eski futbolculardan Mehmetçik'e ziyaret

Eski futbolculardan Mehmetçik'e ziyaret VİDEO

"ALLAH ONLARI KORUSUN"

Bülent Korkmaz, "Vatanını koruyan, vatan toprağını koruyan askerlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz onlara moral veriyorsak ne mutlu bize. Onlar bu ülkeyi koruyorlar. Mehmetçiklere ne kadar dua etsek azdır. Allah onları korusun" diye konuştu.

Ali Tandoğan duygularını şu sözlerle ifade etti: "Askerlerimiz ciddi bir mücadele içerisindeler. Biz buraya gelerek askerlerimize moral vermek onlara beraber aynı duyguları yaşamak... Ama çok moralli ve çok istekli olduklarını gördüm. Bizi gördükten sonra çok mutlu oldular"

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