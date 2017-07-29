Eski Gana Büyükelçisi FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, bir yıl önce Şentürk Uzun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

MİT YERİNİ TESPİT ETTİ

Harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Uzun'un, Kadıköy'de bir evde saklandığını belirledi.

EVİNDEN ALDILAR

Söz konusu adrese, 26 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, Şentürk Uzun'u gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Uzun, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Şentürk Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.