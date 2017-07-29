taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Eski Gana Büyükelçisi FETÖ'den tutuklandı

Firari olarak aranan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun, Kadıköy'de saklandığı evde yakalandı

29.07.2017 - 11:05
  1. Haberler
  2. İç Haber

fetö

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, bir yıl önce Şentürk Uzun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

MİT YERİNİ TESPİT ETTİ

Harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Uzun'un, Kadıköy'de bir evde saklandığını belirledi.

EVİNDEN ALDILAR

Söz konusu adrese, 26 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, Şentürk Uzun'u gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Uzun, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Şentürk Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Antalya'da otel yangını: Dumandan etkilenenler var
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de 15 sığınmacı yakalandı
Yassa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 15 sığınmacı Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Hatay'da orman yangını
Amanoslar Dağları'nda dünden beri devam eden orman yangınında şu ana kadar 30 hektar alan zarar gördü.
PKK'lı teröristler köy yoluna bomba tuzakladı
Dicle ilçesinde Taşağıl köyü yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

145
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

55
Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

69
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

161
Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

44
Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

255
Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM