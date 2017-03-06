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Eski Guantanamo tutuklusu Yemen'de öldürüldü

Pentagon, Guantanamo Hapishanesi'nde 2002-2009'da tutuklu bulunan El-Kaide mensubu Silmi'nin öldürüldüğünü açıkladı

06.03.2017 - 23:21
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Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, yaptığı açıklamada, Amerikan uçaklarının Yemen'in Abyan şehri yakınlarında 2 Mart'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, Silmi'nin öldürüldüğünü teyit ettiklerini belirtti.

Silmi'nin 2002-2009'da Guantanamo Hapishanesi'nde tutuklu olduğunu ifade eden Davis, Silmi'nin neden bırakıldığını ve hangi ülkeye teslim edildiğini açıklamadı.

ABD'nin geçen hafta Yemen'de 30'un üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildiren Davis, son birkaç günde de bu sabahkilerle birlikte 40'tan fazla hava saldırısı düzenlediklerini kaydetti.

Davis, bu sabah Abyan şehri yakınlarında yapılan saldırılarda 7 El-Kaide mensubunun hedef alındığını belirtti.

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