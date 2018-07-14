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Eski Hava Kuvvetleri mensubu 13 FETÖ'cü itirafçı oldu

Ankara'daki davada, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 57 şüpheliden 28'i tutuklandı, itirafçı olan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA | 14.07.2018 - 01:20..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 57 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, geçen haftadan itibaren gruplar halinde Ankara adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abdullah Çıtlak'a ifade veren şüphelilerden, aralarında yüzbaşı ve binbaşı rütbesinden eski askerlerin de bulunduğu 13'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. Örgüte ve bağlantılarına ilişkin bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen 44 şüpheliden 28'i tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

Haklarında aynı suçtan daha önce soruşturma yürütülen 16 şüphelinin ise dosyası ayrılarak ilgili birimlere sevk edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri öne sürülen aralarında pilotların da bulunduğu bazı eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı vermiş, bu kişilerden 57'si yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer alan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, örgüt mensuplarıyla kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilmişti.

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