Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

Yunanistan’ın teröristlere karşı dostane tavrı nedeniyle, FETÖ’cülerin ardından HDP’li siyasiler de yönünü bu ülkeye çevirdi. Türkiye’nin iade taleplerine kulaklarını tıkayan Yunan yargısının son olarak darbe girişimine katılan 8 askere iltica hakkı vermesi, terör yandaşlarını cesaretlendirdi.

YURT DIŞI YASAĞI KONULMUŞTU

HDP’nin eski Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 4 Kasım 2016’da tutuklandıktan 2 ay sonra yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

YUNANİSTAN GÖZALTINA ALDI

Leyla Birlik’in, terör yandaşlarının ‘kurtuluş’ olarak gördüğü Yunanistan’a yasa dışı yollardan kaçtığı ortaya çıktı. Yunanlı yetkililer tarafında yakalanıp Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltında tutulan ve buradan Geri Gönderme Merkezi’ne yollanacağı belirtilen HDP’li eski vekilin iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Leyla Birlik’in sınır dışı edilmemek için Yunanistan ve Türkiye’deki HDP’liler ile irtibat kurmaya ve yardım istemeye çalıştığı öğrenildi.