Eski İBB Başkanı Sözen: Erdoğan'ın projeleri bana ait

CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, 1989-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 1994'teki yerel seçimlerin ardından bu görevi Erdoğan'a devretmişti.

Sözen, kendi döneminde belediyenin çöp dahi toplamadığını, kentte çöplerden kuleler oluştuğunu unutup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projelerini sahiplendi.

"ERDOĞAN BENİM PROJELERİMİ TAMAMLADI"

"Erdoğan benim projelerimi tamamlamak dışında ne yaptı?" diyen Sözen, Metro, Marmaray, Melen Barajı, doğalgaz, Çamlıca Kulesi ve çöp depolama tesisleri gibi çok sayıda yatırımın projesini kendisinin yaptığını söyledi.

"HALININ ALTINA ÇÖP SÜPÜRMEDİK"

Sözen şöyle devam etti:

"Haliç'i temizlemek için İBB Meclisi'nde bir hafta bilimsel toplantı düzenledik. Uzmanları topladık. Zamanla kirlenmişti. Tarama imkanı yoktu. Dip taraması yapılsa tabanda kayma riski vardı. Biz Haliç'in kuzey kolektörünü tamamladık. Güney zaten tamamlanmıştı. Kolektörler tamamlanınca Haliç'te kirlilik durdu. Engel olan Galata Köprüsü'nü hocaların uygun gördüğü yere taşıdık. Haliç'te onların yaptığı gibi halının altına çöp süpürmedik. Onlar tarama yaparak dip çamurunu kentin baraj havzalarına döküp şehri kirlettiler. Biz bilimsel raporlarda yazanları uyguladık. Haliç'in kirlenmesini önleyince mesele zaten bitiyor."

"ÇÖP SORUNUNA BİZ TARİHİ ÇÖZÜM ÜRETTİK"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık konuşmalarında çöp dağlarından bahsediyor. Bir cumhurbaşkanının gerçek dışı ifadelerde bulunmasına çok üzülüyorum. En çok bilmesi gereken kişi o.

Halkı nasıl kandırdığına şaşarak bakıyorum. 30 yıl oldu ben görevi bırakalı hâlâ ‘İstanbul ve çöp' diyor. İstanbul'un çöp sorunu hep vardı. Vahşi depolama yöntemi kullanılıyordu. Biz geldiğimiz günden itibaren çöpe çözüm aradık.

Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki katı atık depolama merkezlerini tespit ettik. Geri dönüşüm ve depolama alanlarının planlaması yapıldı. Çöp taşıyan 50 tonluk 50 adet kamyon aldık. Bu projenin yüzde 90'ı bitmişti. Türkiye'de ilk defa bizim dönemimizde hastane çöpleri ayrı toplanmaya başlandı.

Çöpe biz tarihi bir çözüm ürettik. Sonuçta çok güzel iftihar edeceğim bir şey çıktı ortaya. Hala kullanılıyor. Biyolojik arıtması olan, geri dönüşümü olan, metan gazını ayıran bir proje yapmışız. İBB Başkanlığı yapmış bir siyasetçinin çöpten bu şekilde söz etmesini yakıştıramıyorum."





"TÜRKİYE'NİN İLK METROSUNU BİZ YAPTIK"

"Türkiye'nin ilk metrosunu biz yaptık. İktidarın elimizi kolumuzu bağlaması nedeniyle de İBB'nin kaynaklarını kullanarak yaptık. Taksim-Levent arasındaki 14 kilometrelik hattı planladık.

Ben görevden ayrıldığımda 10 kilometresi tamamlanmıştı. 10 kilometrenin elektrifikasyon ve sinyalizasyon işleri ihale aşamasına gelmişti. İhaleyi yaptım fakat teklif zarflarını topladığımda tekrar başkan olmayacağım anlaşıldı.

Teklif zarflarını mühürleyerek kasaya koydum, benden sonraki başkan açsın diye. Erdoğan zamanında açıldı zarflar. Siemens kazanmıştı onu iptal ettiler. İhaleyi şu anki damadı olan ailenin şirketi ile bir Fransız şirketine verdiler."





"ÖMRÜMÜZ YETMEDİĞİ İÇİN MARMARAY'I ONLAR YAPTI"

"Göreve geldiğimizde iki yakayı denizin altından bağlayacak tünel için ODTÜ'ye proje hazırlattık. "Metrodan sonra tüp geçidi ihale edeceğim" diye manşet haberlerim oldu. Tüp geçit, Asya-Avrupa bağlantısı için çok önemliydi. Bütün projesi hazırdı.

Sadece bir düşünce değildi, bitmiş bir projeyi teslim ettim. İhale noktasına gelmişti. Marmaray'ın açılışını yaptılar beni davet bile etmediler. Ömrümüz yetmediği için bu projeyi onlar yaptı. ODTÜ son revizyonu yaptı. İhale dosyası hazırlandı, ihale yapma fırsatı bulamadık."





"MELEN PROJESİ BİZİM"

"Istranca dereleri regülatör projesi bir mühendisim 'ben buldum' diyerek önüme getirdiği projedir. Denize giden boşa akan 7 derenin suları borularla şebekeye bağlandı.

İhalesini yaptık, parasını ayırdık, istimlakler bitti, yurtdışından borular geldi. Gittik tören yaptık Erdal İnönü ile birlikte. İşler yolunda gidiyor. Birinci dere bitti açılış törenini de yaptık hizmete soktuk. Diğer dereler de bitmek üzereydi. Şimdi Siirt'te konuşuyor ‘dağları deldik İstanbul'a su getirdik' diyor. Günah…

Sazlıdere Barajı bizim dönemimizde yapıldı. Melen projesi de bizim. Ben görevden ayrılmadan 6 ay önce basın toplantısı yapıp Melen projesini anlattık. Melen'in suyunu 3 ishale hattı ile Darlık Barajı'na getirip deniz altından borularla Avrupa yakasına getireceğimizi anlattık. 30 yıl geçti tek ishale hattı ve tek geçiş yapılabildi. Kendilerine ait tek projeleri yok."