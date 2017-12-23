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Eski iPhone'lardaki yavaşlama için Apple'a dava açtılar

Eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığını itiraf eden teknoloji devi Apple'a ABD'deki kullanıcıları tarafından iki toplu dava açıldı.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Apple, eski modeldeki iPhone cihazlarının ömrünü uzatmak ve pillerindeki güçsüzleşmeyi dengelemek için bilerek yavaşlattığını itiraf etmişti.

Çoğu kullanıcı tarafından şikayet edilen cihazlardaki yavaşlama konusunda, bir kullanıcı iPhone 6s telefonunun pilini değiştirdikten sonra yeniden hızlandığını öne sürerken teknoloji devi çıkan bu tartışmalar sonrasında amaçlarının 'telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak' olduğunu savunmuştu.

Eski iPhone'lardaki yavaşlama için Apple'a dava açtılar

"EKONOMİK KAYBA UĞRUYORUZ"

BBC Türkçe'nin haberine göre, bu itiraf sonrasında California ve Chicago'da bir araya gelen bir grup kullanıcı, bu yavaşlatma neticesinde 'ekonomik kayba uğradıkları' iddiasıyla Apple aleyhine dava açtı.

MASRAFLARININ KARŞILANMASINI İSTİYORLAR

Stefan Boganovich ve Dakota Speas, California'da açtıkları davada, iPhone sahiplerinin bu müdahaleye hiçbir zaman rıza vermediğini söyleyerek, bu kasıtlı yavaşlatma yüzünden telefonlarını gereğince kullanamadıklarını, cihazlarının değer yitirdiğini öne sürüp yeni pil masraflarının karşılanmasını istediler.

Teknoloji devi Apple ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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