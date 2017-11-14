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Eski iş adamı Zeki Tanyeri'den mahkemeye fakirlik belgesi

Bir dönemlerin hızlı zenginlerinden Zeki Tanyeri, 2 lüks dairesinin aidatını ödeyemediği için mahkemelik olunca fakirlik belgesi aldı.

14.11.2017 - 08:14
  1. Haberler
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Geçmiş yıllarda sevgilisine aldığı 600 adet gül ile gündem olan iş adamı Zeki Tanyeri, toplam 600 metrekarelik 2 dubleks dairesinin aidatını ödemeyince mahkemelik oldu.

Eski iş adamı Zeki Tanyeri'den mahkemeye fakirlik belgesi
Zeki Tanyeri ve eski sevgilisi Ceyla Gölcüklü

FAKİRLİK BELGESİ VERDİ

Merhum sosyetik güzel Ceyla Gölcüklü ile adı duyulan iş adamı Zeki Tanyeri, Bağdat Caddesi’ndeki lüks dairesinin aidatını ödemeyince mahkemelik oldu. Geçim sıkıntısı çektiğini öne süren Tanyeri, mahkemeye fakirlik belgesi sundu.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; ünlü işadamı Zeki Tanyeri, 2010 yılında pankreas kanserinden hayatını kaybeden sosyetik güzel Ceyla Gölcüklü ile 5 yıl aşk yaşadı. Gölcüklü, Maldivler tatili sırasında 2.5 milyon dolarlık kolyesini Tanyeri’nin çaldığını iddia edip sevgilisinden ayrıldı. 2013 yılında ise Zeki Tanyeri, Sezen Tanyeri ile hayatını birleştirdi. Tanyeri oturmaları için Caddebostan’da bulunan Kastelli konutlarında 4 katlı binadan havuzlu ve Adalar manzaralı toplam 600 metrekarelik 2 adet çatı dubleksini satın aldı.

Eski iş adamı Zeki Tanyeri'den mahkemeye fakirlik belgesiZeki Tanyeri ve eski sevgilisi Ceyla Gölcüklü

APARTMAN AİDATINI ÖDEYEMEDİ

Ancak o tarihten beri Tanyeri iki daire için yönetimin belirlediği 2 bin 500 TL’lik apartman aidatını ödemedi. Apartman yöneticisi de alacaklar için Tanyeri’yi icraya verdi. Tanyeri ise mali durumunun kötü olduğunu belirterek, İcra Dairesi’ne muhtarlıktan aldığı “fakirlik belgesi”ni sundu ve bu parayı ödeyemeyeceğini belirtti.

FAKİRLİK BELGESİ ALDIĞI TARİHTE, KARISI ÖZEL HASTANEDE DOĞUM YAPMIŞ

Bu belgenin sunulmasıyla neye uğradıklarını şaşıran apartman yöneticisi ise sunulan belgeye avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazda bulunan avukatlar, “Zeki Tanyeri’nin dosyaya sunduğu ‘fakirlik belgesi’ 2015 yılının Ocak ayında muhtarlıktan alınmış. Ancak Tanyeri çifti 2015 yılında dünyaya gelen kızlarının doğumunu en lüks özel hastanede yaptırdı. Lüks içinde yaşıyorlar. Aidat içerisinde bekçi, kapıcı, su, elektrik ve doğalgaz gideri var. Ama bunların ödemesini yapmıyorlar. Doğalgaz defalarca kesildi ve apartmanda da bu sürede tadilat yapılamadı.” iddialarında bulundu.

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