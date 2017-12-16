Eski İtalya Kralı’nın naaşı ülkesine getirilecek

İtalya’nın 1900-1946 yılları arasında kralı olan III. Vittorio Emanuele’nin Mısır’da bulunan naaşının, İtalya’ya getirileceği bildirildi.

70 YIL SONRA...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Mısır’ın İskenderiye kentinde bulunan kralın naaşının, ölümünün üstünden geçen 70 yılın ardından, yakın zamanda İtalya’nın kuzeybatısındaki Cuneo vilayetine bağlı Vicoforte’deki bir ibadethaneye taşınacağı ifade edildi.

KRALİÇENİN YANINA DEFNEDİLECEK

Eski kralın naaşının, dün Fransa’dan buraya nakledilen karısı Kraliçe Elena’nın naaşının yanına defnedileceği kaydedildi.

"ADALET TECELLİ EDECEK"

Bu arada, eski kralın torunu Maria Gabriella Savoia ise dedesinin naaşının, İtalya’ya getirilmesinin büyük gizlilik içinde yürütülüyor olmasından duyduğu pişmanlığı dile getirirken, sürgündeki bütün hanedan üyelerinin Roma’daki ünlü Pantheon Bazilikası'na defnedilmesiyle adaletin tecelli edeceğini ifade etti.

KRALLIKTAN FERAGAT EDİP MISIR'A GİTMİŞTİ

III. Vittorio Emanuele, İtalya'nın, Osmanlı Devleti’ne açtığı 1911-1912’deki Trablusgarp Savaşı, İtilaf devletleriyle birlikte katıldığı Birinci Dünya Savaşı ve "Mihver" devletleri arasında girdiği İkinci Dünya Savaşı sırasında krallık yapmıştı. Mayıs 1946’da oğlu II. Umberto lehine krallıktan feragat ettikten sonra Mısır Kralı Faruk’un konuğu olarak bu ülkeye giden III. Vittorio Emanuele, 27 Aralık 1947’de hayatını kaybettiğinde, burada defnedilmişti.