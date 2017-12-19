Eski karısına tecavüz eden sanığa 15 yıl hapis cezası

Eski eşinin oturduğu ikamete gelip zorla birlikte olmak isteyen Deniz Ö.’nün davası Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"EŞİM BENİ DÖVDÜ"

Duruşmada, tutuklu sanık Deniz Ö. ve eski eşi Latife Ö. hazır bulundu. Savunmasını yapan tutuklu sanık Deniz Ö., 2 yıldır eski eşinin kendisini dövdüğünü söyleyerek, “Eşim beni iki yıl boyunca dövdü. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Ben ailemi ve çocuklarımı çok seviyorum” dedi.

15 YIL 10 HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Deniz Ö.’ye 15 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Karar sonrası mahkeme salonundan cezaevine gönderilen Deniz Ö., karısına “Vazgeç birtanem ne olur. Çocuklarımız için lütfen” şeklinde konuştu.