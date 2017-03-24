Eski karısıyla ilişkisi olan adama kurşun yağdırdı

Geçen kasım ayında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Necati G. (56), 3 çocuk 2 torun sahibi Bünyamin K.'yi (56) eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 6 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

"EŞİMLE ŞAHSIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜM"

Mahkemede ifade veren sanık, “Eşim ile bir şahsın uygunsuz görüntülerini gördüm. Bu konuda araştırma yapıp savcılığa suç duyurusunda bulundum. Daha sonra bu şahsın Bünyamin olduğunu öğrendim. Kahvenin önünden geçerken Bünyamin’in yanına gittim. Ama yanında başkaları vardı. Dışarıda yürürken maktulün geldiğini gördüm. Yürümeye başladık ve kendisine görüntülerden bahsettim. Gitmek üzere iken silahımı çıkartıp ateş ettim. Ardından da oradan uzaklaştım.” dedi.

"MAKTUL İLE ARAMIZDA HİÇBİR ŞEY YOKTU, EŞİMDEN DE AYRILDIM"

Maktulün oğlu Muhammet K., babası ile sanığın eşinin arasında hiçbir şey olmadığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu ifade etti. Sanığın boşandığı eşi A.Ö. (59) ise, “Maktul ile aramızda hiçbir şey yoktu. Eşimden de ayrıldım. Böyle bir olay yaşanmadı.” diye konuştu.

21 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa ‘kasten adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçlarından toplam 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi.