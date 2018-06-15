Eski Katalan liderden sucuk markasına tepki

Almanya’da bulunan ve İspanya’ya teslim edilmesi gündemde olan Katalonya eski lideri Carles Puigdemont, İspanya’da piyasaya sürülen ve kendi ismini andıran "Pig Demont" sucuk markasına savaş açtı.

SAÇ MODELİ VE GÖZLÜKLERİ DE KENDİSİNE BENZİYOR

"Pig Demont" sucuk markasından son derece rahatsız olan Puigdemont, saç modeli ve gözlükleriyle de kendisine benzeyen domuz logosunu taşıyan markanın piyasadan geri çekilmesi için İspanyol yetkililerden ricada bulundu.

Puigemont’un avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz sonrası konuya ilişkin dosyayı inceleyen fikri mülkiyet haklarından sorumlu İspanyol idaresi, belirsizlik açığa kavuşana kadar markanın resmi sicil kaydını askıya aldı.

FİRMA SAHİBİ ALAKASI YOK DEDİ

İspanya’da büyük yankı yapan olay sonrası Çarşamba günü İspanyol medyasına açıklama yapan firma sahibi Alberto Gonzalez, “pig” kelimesinin İngilizce’de domuz, “demont” kelimesinin ise Fransızca’da “du mont” olan sözcükten geldiğini ve dağ anlamını taşıdığını belirterek, logonun eski ayrılıkçı lider Carles Puigdemont ile uzaktan yakından alakası olmadığını ifade etti.

Gonzalez, “Logodaki saç modeli Puigdemont’un saç modeline benzemiyor. Bu yüzden logo kesinlikle onun imajını yansıtmıyor. Ancak kendisini bir domuz çiziminde görüyorsa bu benim değil kendisinin sorunu” ifadelerini kullandı.

"PİYASADA KALMASI SAKINCALI"

Puigdemont’un avukatlığını üstlenen Jaume Alonso-Cuevillas ise, İspanya’nın TV3 kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu markanın müvekkiline olan benzerliğiyle dikkat çekmesinin Puigdemont’un ailesine manevi açıdan zarar vereceği ve bu yüzden piyasada kalmasının son derece sakıncalı olacağını bildirdi.

İspanya’nın Endülüs bölgesinde domuz sucukları üreten bir tesis, Katalonya’nın bağımsızlık referandumunun yapıldığı dönemde marka ismini “Pig Demont” olarak değiştirmiş, ancak bu durum geçtiğimiz günlerde Alberto Gonzalez ismindeki firma sahibinin “Cope” radyo kanalında firmasını tanıtmasıyla fark edilmişti.