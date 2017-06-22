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Eski kayınpederini 13 yerinden bıçakladı

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde Edip Güllü, tartıştığı eski kayınpederi Abdullah Özdemir'i (55) 13 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

22.06.2017 - 23:08
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Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Abdullah Özdemir, kızı Z.Ö. ile 3 yıl önce boşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı olan Edip Güllü'nün babası ile görüşmek içine evine gitti. Kızının rahatsız edilmemesini isteyen Abdullah Özdemir ile eski damadı arasında tartışma çıktı.

Eski kayınpederini 13 yerinden bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski damat, eline geçirdiği bıçakla Özdemir'i 13 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Özdemir,  Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Abdullah Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaçan Edip Güllü ise kısa sürede yakalandı.

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