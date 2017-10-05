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Eski kaymakam FETÖ'den tutuklandı

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer tutuklandı.

05.10.2017 - 14:27
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asdad

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan Özer'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen ve adliyeye sevk edilen Soner Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dikmen Kaymakamlığının ardından Ardahan Valilik Müşavirliği görevine atanan ancak göreve başlamadan açığa alınan Özer, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

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