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Eski kedicik Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına sevindi

Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden Ceylan Özgül, operasyona sevindiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 10:32..
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Eski kedicik Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına sevindi

'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Adnan Oktar ve 235 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan Ceylan Özgül ise Oktar'ın gözaltına alınmasına çok sevindi.

OPERASYONLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Özgül, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı "Bugün güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.

Eski kedicik Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına sevindi

ADNAN OKTAR'IN YANINDAN TERLİK VE PİJAMA İLE KAÇMIŞTI

Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etmişti. Özgül, onun yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söylemişti.

Ceylan Özgül'e ise diğer bir 'kedicik' olan Tülay Kumaşçı, Özgül'ü lüks yaşamı kaybettiği için bu iftiraları attığını söylemişti.

Adnan Oktar gözaltına alındı VİDEO

Eski kedicik Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına sevindi

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