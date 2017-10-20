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Eski Kerkük Valisi Kerim Talabani ailesini suçladı

Irak güçleri Kerkük'e operasyon yaparken, halka direnme çağrısı yapıp kendisi kaçan Barzani'nin valisi Kerim, neden kaçtığını anlattı.

20.10.2017 - 03:00
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Eski Kerkük Valisi Kerim Talabani ailesini suçladı

Kerim, Bloomberg'e verdiği demeçte, Peşmerge'nin Kerkük'ten ani şekilde çekilmesinin perde arkasında kısa süre önce hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ailesinin, Irak merkezi hükümeti ve İran ile anlaşmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Eski Kerkük Valisi Kerim Talabani ailesini suçladı

"SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ"

Kerkük'e askeri operasyon başlamadan önce Talabani ailesinin kentte Süleymani'nin temsilcisiyle bir araya geldiğini iddia eden Kerim, şunları söyledi:
"Saldırıdan bir gün önce Talabani'nin büyük oğlu Bafel, yeğeni Lahur ve onun büyük abisi Araz Şeyh Cengi, Kasım Süleymani'nin temsilcisiyle bir araya gelmişti. Temsilci, Talabani ailesine verdiği ultimatomda mevzilerini terk etmedikleri takdirde kendilerine saldıracakları mesajını vermişti."

"BU GÖRÜŞMEDE ANLAŞMAYA VARDILAR"

Bu görüşmeden sonra Talabani ailesinin Irak merkezi hükümetiyle anlaşmaya vardığını öne süren Kerim, "Irak güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezine girmesi halinde Peşmerge'nin savaşmaması üzerinde anlaşmaya vardılar." dedi.

"DÖNSEM HAYATIM TEHLİKEYE GİRERDİ"

Hakkında yakalama emri çıkarılan Kerim, Kerkük'e yapılan askeri operasyondan sonra evini terk ettiğini dile getirerek, dönmesi halinde hayatının tehlikeye gireceğini söyledi.

'GELSİNLER DE GÖRELİM' DEMİŞTİ

Kerim, Kerkük operasyonundan kısa bir süre önce Irak Ordusu'na meydan okuyarak, "gelsinler de görelim" diyerek halka direnme çağrısı yapmıştı.

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