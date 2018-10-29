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Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekildi

Rusya'da bir kadın, evde yaşadığı tartışma sonrasında eski kocasını bıçakladı. Bu da yetmezmiş gibi eski kocasına yardım etmek yerine onun kanlar içindeki haliyle selfie çekildi.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 12:14..
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Rusya, eski eşiyle kavga ettikten sonra bıçaklayan genç kadını konuşuyor. Evde çıkan bir tartışma sonrasında eline bıçağı alarak kendini savunan genç kadın, eski kocasını bıçakladı.

Birkaç bıçak darbesi sonrasında bayılan eski eşinin yanında selfie çeken kadın daha sonra polisi aradı. Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi.

Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekildi

BİLİNMEYEN NEDENLE KAVGA ETTİLER

Aile içi şiddet, bu sefer Rusya'yı ayağa kaldırdı. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan bir olay yerel medyanın gündem konusu oldu. Uzun bir süre evli kalan ve kız çocukları olan Rus çift, önceki gece evde bir araya geldi. İçki içen Olga ve Oleg daha sonra bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

BIÇAKLADIĞI ESKİ EŞİNİN YANINDA SELFİE ÇEKTİ

Oleg, 25 yaşındaki Olga'yı boğazlamaya çalışırken genç kadın eline geçirdiği bıçakla kendini savunmaya başladı. Adamı bıçak darbeleriyle etkisiz hale getiren Olga, polis ve ilk yardım ekiplerini çağırmak yerine telefonuna uzandı ve ön kamerasını açarak selfie çekti.

Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekildi

"ÇOCUKLAR, ESKİ EŞİMİ BIÇAKLADIM"

Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi. Genç kadın gözaltına alındıktan ve sorgusu tamamlandıktan sonra, meşru müdafaa sebebiyle serbest bırakıldı.

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