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Eski Maçka Jandarma Komutanı'na FETÖ'den hapis cezası

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski Maçka Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 09.12.2017 - 10:20..
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Eski Maçka Jandarma Komutanı'na FETÖ'den hapis cezası

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Maçka Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin ve avukatı katıldı.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından Zengin, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, iftiraya uğradığını ileri sürdü.

Devlet okullarında eğitim gördüğünü ve örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını savunan Zengin, 10 yıllık askerlik görevi boyunca doğuda ve terörle mücadelede görev aldığını söyledi.

Kendisi hakkında iddialarda bulunan tanığın, ismini ifadesinin altına sıkıştırdığını savunan Zengin, "Askerlik görevi esnasında benden merkeze alınma talebinde bulunmuş ancak ben bunu yerine getiremeyince bana husumet beslemiş. Yıllar sonra beni FETÖ ile ilişkilendireceği aklıma gelmezdi." ifadelerini kullandı.

Eski Maçka Jandarma Komutanı'na FETÖ'den hapis cezası

FETÖ'DE GÖREV ALDI MI

Tanığın, kendisiyle birlikte 2008-2010 yıllarında İstanbul'da FETÖ yapılanmasında görev aldığı yönündeki beyanlarını kabul etmeyen Zengin, 2008 yılında memleketi Kayseri'de bir otomobil firmasında çalıştığını, 2009'da Ankara Beytepe'de, 2010 yılında ise Çorum'da görev yaptığını kaydetti.

Zengin, cep telefonundan çocuğuna izlettirmek için indirdiği çizgi film programının dava dosyasına örgüte ait bir program olarak yansıdığını söyledi.

"ALEV GİZLEYEN SİLAH" ÇALIŞMALARI

"Alev gizleyen silah" üzerine çalışma yaptığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ileri süren Zengin, beraat talebinde bulundu.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sanık avukatının beyanının ardından mahkeme heyeti, Zengin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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