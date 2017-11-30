Eski Mısır Başbakanı Şefik'e BAE'den seyahat engeli

Katar merkezli yayın yapan "Al Jazeera" televizyonuna verdiği özel mülakatta Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet etmekten memnun olduğunu ancak BAE makamlarının kendisinin Mısır'a gitmesine izin vermediğini belirtti.





Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı ve Ulusal Hareket Partisi Başkanı Ahmed Şefik

"ANAYASAL HAKKIM ENGELLENİYOR"

Şefik, "Kardeş BAE makamlarının, bilmediğim ve anlamadığım nedenlerden ötürü Mısır'a gidişimi engellemelerine şaşırdım." dedi.



Mısır'da 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını ilan ettiğini belirterek, ülkesine gitmeden önce BAE'deki Mısırlı işçilerle seçim kampanyası çerçevesinde bir araya gelmek istediğini kaydeden Şefik şunları kaydetti:



"BAE'ye bu değerli misafirperverliğinden dolayı minnet ve şükranlarımı ifade etsem de ülkemin içişlerine müdahale edilmesini ve anayasal hakkımı icra etmemin ve milli, mukaddes bir işe katılmamın engellenmesini reddediyorum."





"GÖREVİMDEN GERİ DURMAYACAĞIM"

BAE makamlarına seyahat özgürlüğü önündeki engelleri kaldırması çağrısında bulunan Şefik, "Her ne olursa olsun görevimden geri durmayacağım konusunda halkıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.



Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, Ulusal Hareket Partisi Başkanı Ahmed Şefik'in ülkede 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı kararlaştırdığını açıklamıştı.

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, ülkesinde ikamet eden ve BAE yönetimi tarafından kendisine seyahat yasağı getirildiğini iddia eden eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in ülkeden ayrılmasında engel bulunmadığını bildirdi.

Bakan Karkaş, sosyal paylaşım sitesi hesabından, Şefik'in 2018 yılında ülkesinde yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını belirtmesinin ardından BAE yönetiminin kendisine seyahat yasağı koyduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Karkaş mesajında, "BAE, Ahmed Şefik'in iyiliğe nankörlükle karşılık vermesi karşısında üzüntü duyuyor. Şefik, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından Mısır'dan kaçarak BAE'ye sığındı. Bazı tutumları konusunda çekimser olmamıza rağmen ona her türlü kolaylığı sağladık, misafirperverlik görevini yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Şefik'e muamelesinde daima misafirperverlik değerlerine bağlı kaldığını, Mısır'a ve Mısırlılara sevgisinden dolayı onu gözettiğini kaydeden Karkaş, eski başbakanın ülkeden ayrılmasında bir engel bulunmadığını vurguladı.