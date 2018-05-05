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Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle vurdu

Gaziantep'te Yalçın K. konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan ve kardeşi Hakan Zeylan'ı av tüfeğiyle vurarak kaçtı.

DHA | 05.05.2018 - 23:46..
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Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yalçın K.(24), kısa bir süre önce kendisinden ayrılan nişanlısı Suna Zeylan’ı (23) konuşma bahanesiyle evlerinin bulunduğu sokağa çağırdı. Suna Zeylan kardeşi Hakan(20) ile beraber sokağa çıktığı anda Yalçın K. otomobille iki kardeşin yanına yaklaşarak yanındaki av tüfeğiyle ateş etti.

Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle vurdu

Suna ve Hakan Zeylan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, Yalçın K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin  haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden başından yaralanan Suna Zeylan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu Hakan Zeylan’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kayıplara karışan Yalçın K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle vurdu VİDEO

Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle vurdu

Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle vurdu

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