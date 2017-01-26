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Eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya tutuklandı

DBP'li Nusaybin İlçe Belediye Başkanı Sara Kaya ve Eş Başkan Cengiz Kök, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçundan tutuklandı

26.01.2017 - 21:59
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Eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında, Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) bağlı Nusaybin İlçe Belediye Başkanı Sara Kaya ve Eş Başkanı Cengiz Kök 13 Ocak'ta gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde 13 gündür gözaltına tutulan Kaya ve Kök, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Sara Kaya ve Cengiz Kök, tutuklama talebiyle sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Başbakanlık tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya'nın yerine, İlçe Kaymakamı Ergün Baysal Kayyum olarak atanmıştı.

75 EŞ BAŞKAN TUTUKLANDI

Sara Kaya ve Cengiz Kök'ün tutuklanmasıyla birlikte, Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) bağlı 3'ü büyükşehir ve 5'i il belediyesi olmak üzere toplamda 75 belediye eş başkanı tutuklandı.

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