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Eski payitahtın altın üçgeni ziyaretçileri çekiyor

Edirne'de Selimiye, eski ve üç şerefeli camilerin oluşturduğu, altın üçgen olarak tanımlanan alan, ramazanda ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

AA | 02.06.2018 - 14:05..
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Osmanlı Devleti'nin başkentlerinden biri olan, tarihi ve kültürel özellikleriyle Türkiye'nin gözde şehirlerinden Edirne, on bir ayın sultanı ramazanda da bir payitahta yakışan günler geçiriyor.

MİMAR SİNAN'IN USTALIK ESERİ

Kentteki, büyük usta Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi, hat yazılarıyla ünlü Eski Cami ve kapılarındaki işlemelerle anılagelen Üç Şerefeli Cami, ibadet turizmi açısından hareketli günler geçiriyor.

İnanç turizminin altın üçgeni olarak belirtilen, üç selatin caminin yer aldığı bu bölgedeki esnafın da yüzü gülüyor.

Eski payitahtın altın üçgeni ziyaretçileri çekiyor

30 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin ibadet turizmi açısından ramazan ayında yaklaşık 300 bin ziyaretçi beklediğini söyledi. Edirne'nin kandillerde de tarihi camileri bakımından ziyaretçi akınına uğradığını belirten Ahmet Hacıoğlu, "Kadir Gecesi'nde 30 bin ziyaretçi bekliyoruz. Gelmesi beklenen 30 bin ziyaretçinin 5 bininin Batı Trakya ve Bulgaristan'daki soydaşlardan oluşacağını düşünüyoruz. Geri kalan 25 bin ziyaretçiyi ise Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Sakarya ve İstanbul gibi illerden beklemekteyiz" diye konuştu.

Eski payitahtın altın üçgeni ziyaretçileri çekiyor


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