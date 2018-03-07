Eski Rus casusu bilincini yitirmiş şekilde bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmasında herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde “güçlü” karşılık vereceklerini söyledi. İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Johnson, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde kaldığı" iddia edilen Skripal’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MAJESTELERİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE CEVAP VERECEK"

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada önyargılı olmanın yanlış olacağını belirten Johnson, “Parlamentoyu temin ederim ki eğer bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir.” dedi.

"YAPTIRIMSIZ VE CEZASIZ KALMAYACAK"

İngiltere’de daha önce maruz kaldığı radyoaktif madde nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer Rus ajanı Aleksandr Litvinenko’yu hatırlatan Johnson, “Bütün dünyadaki devletlere sesleniyorum, İngiltere toprağında masum canları almaya dönük hiçbir girişim yaptırımsız ve cezasız kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere’nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlerde, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia’nın hastanede yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor. İngiliz polisi baba - kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

ANNA CHAPMAN'LA TAKAS EDİLMİŞTİ

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı. 2010 yılında 'casus takası'nda Rusya'nın Anna Chapman'a karşılık Batı'ya verdiği Sergey Skirpal için özgürlük uzun sürmedi.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor. Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.