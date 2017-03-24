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Eski Rus vekilin suikast sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna vatandaşlığı alan eski Rus milletvekili Deniz Voronenkov'un Kiev'de öldürüldükten sonraki görüntüleri yayınlandı.

24.03.2017 - 09:36
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokak ortasında öldürülen Kiev polis teşkilatı yetkilisi Andrey Grişenko'nun öldürüldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Videoda yaralandığı görülen saldırganın iki araç arasında uzandığı görülüyor.

Eski Rus vekilin suikast sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Eski Rus vekilin suikast sonrası görüntüleri VİDEO

DAHA ÖNCE YOLSUZLUK SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Deniz Voronenkov hakkında Rusya’da yolsuzluk suçundan soruşturma açılmıştı. Bunun üzerine eski milletvekili Ukrayna’ya giderek bu ülkenin vatandaşlığını alıp Kiev polis teşkilatında göreve başlamıştı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILMIYOR

Ukrayna Hükümeti, olay sırasında yaralanan saldırganın kimliğini belirlemelerine rağmen kamuoyuna bu ismi açıklamayacaklarını belirtti.

Eski Rus vekilin suikast sonrası görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRGAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşenko, saldırganın hastanede hayatını kaybettiğini de açıkladı.

Eski Rus vekilin suikast sonrası görüntüleri ortaya çıktı

(Saldırı anı ile ilgili hazırlanan grafik)

GRAFİKTE DETAYLI ANLATILDI

Hazırlanan grafikte sokak ve bulvar adları, Voronenkov'un hangi otelden çıktığı ve nerede öldüğü gibi detaylar yer alıyor.

KREMLİN 'ABSÜRD' BULDU

Ukrayna cephesinden gelen suçlamaların ardından Kremlin de bir açıklama yayınladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'nın iddiaları için 'absürd' ifadesi kullanıldı.

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