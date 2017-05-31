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Eski sevgiliden 'Seni dinamitle patlatırım' tehdidi

Antalya'da yaşayan A.A, eski sevgilisinin "Yüzüne kezzap döküp, cinsel organını dinamitle patlatırım" tehdidi iddiasıyla şikayetçi oldu.

31.05.2017 - 12:08
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Antalya'da işçi emeklisi bir babanın 3 çocuğundan biri olan ve eski erkek arkadaşı E.K'nin kendisine yaşattıkları yüzünden işini ve formasyon eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan A.A., lise 1'inci sınıfta tanışıp sevgili oldukları E.K.'nin, 2'nci sınıfta bıçak zoruyla tecavüzüne uğradığı, kendisini tehdit edip tartakladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

"BANA 11 YIL BOYUNCA HEM PSİKOLOJİK HEM FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

Aile korkusu ve yaşının küçük olmasından dolayı bazı olayların farkına varamadığını ve kimseye söyleyemediğini belirten A.A., "E.K. bunları bildiği için sevgimi de kullanarak bana 11 yıl boyunca hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladı. Defalarca beni dövdü ama hiçbirinde gidip rapor almadım. Kimse duymadan evlenir daha sonra kendimi öldürürüm ya da belki düzelir diye düşündüm. Kendisi de bana tek kurtuluşumun ölüm olduğunu empoze etti." dedi.

Eski sevgiliden 'Seni dinamitle patlatırım' tehdidi

"EVLİ OLMADIĞIMIZ HALDE ONDAN AYRILAMAYACAĞIMI, KARISI OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

Yaşananlar yüzünden dayanacak gücü kalmadığını aktaran A.A., "Evli olmadığımız halde ondan ayrılamayacağımı, karısı olduğumu söyleyip duruyordu. Bu süreçte defalarca darp edildim. Yaşımın ilerlemesi, bazı şeyleri idrak etmem ve eğitimin de bana kattığı şeylerle işin böyle olmaması gerektiğini görmeye başladım. En son onun yanına gittiğimde bana bıçak çekti, boğazımı sıktı, tekme tokat dövdü. Bu süreçte defalarca ayrılmaya çalıştım. Ama hepsinde bana elinde videolarımın, fotoğraflarımın olduğunu, bunu insanlarla çevremle paylaşacağını söylediği için cesaret edemedim. Ayrıca o dönem okuduğum Kayseri'de okulun yurduna gelip beni rezil edeceğini söylediği için dediklerini yapmaya devam ettim." diye konuştu.

Eski sevgiliden 'Seni dinamitle patlatırım' tehdidi

Son olarak E.K.'nin arkadaşlarını rahatsız edeceğini söylemesi üzerine geçen ağustos ayında ayrıldığını anlatan A.A., "Ancak E.K. durmak yerine her gün biraz daha şiddetin dozunu artırdı. Bu defa tüm aile bireylerini arayıp birlikte olduğumuzu, çocuk aldırdığımızı iddia etti. Bunun üzerine E.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum." dedi.

Eski sevgiliden 'Seni dinamitle patlatırım' tehdidi

"SENİN YÜZÜNE KEZZAP, CİNSEL ORGANINA DİNAMİT KOYUP PATLATACAĞIM"

E.K.'nin cezasını çekmesini istediği belirten A.A., "Beni 'Senin yüzüne kezzap, cinsel organına dinamit koyup patlatacağım' diye tehdit etti. Suç olması için bana bunları yapması mı gerekiyor?" diye konuştu.

Eski sevgiliden 'Seni dinamitle patlatırım' tehdidi

Eski sevgiliden 'Seni dinamitle patlatırım' tehdidi

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