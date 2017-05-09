Eski sevgililer sosyal medyada kapıştı

Akşam'da yer alan habere göre ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin setinde başlayan aşkları kısa süren Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca, sosyal medyada takipçilerinin gözü önünde didiştiler.



BİRBİRLERİNE TÜRKÇE DERSİ VERDİLER



Ayrılık sonrası sanal âlemde birbirini takip etmekten vazgeçmeyen ve dost kalmayı başaran ikiliden Deniz Çakır, dizinin küçük oyuncusuyla bir fotoğrafını paylaştı. Altına da “kuzulu tbt” notunu düştü. Bunun üzerine Oktay Kaynarca da “TE BE TE diil… Geçen yıl geçen...” mesajını yazdı. Boş durmayan Deniz Çakır, nam-ı diğer Hanımağa; ‘Diil’ diye bir kelime de yok Türkçe'mizde. Biraz ‘itina’ mesajını yazdı.