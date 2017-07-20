Eski sevgilisi intihara kalkışınca sinir krizi geçirdi

Saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, Zeki C.'nin ayrılmak istediği Ayşegül B., sevgilisinin kardeşine intihar edeceği yönünde mesaj attı.

Genç kıza telefon ile ulaşamayan erkek arkadaşı, durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte ailesi tatilde olan genç kızın evine gelen Zeki C., telefonla defalarca aramasına ve kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibi ve çilingirden yardım istendi.

ÖLDÜ ZANNEDİP SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

CANKUR ve çilingir kapıyı açmasının ardından eve giren Zeki C., kız arkadaşını hareketsiz olarak yattığını görünce, öldüğünü zannedip sinir krizi geçirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde baygın olduğu anlaşılan genç kız, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Midesi yıkanıp tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.









