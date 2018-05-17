Eski sevgilisini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk Sanık Mehmet A.K., ve taraf avukatları hazır bulundu.

Öte yandan hayatını kaybeden Cansu Çaptı'nın annesi Fatma Çaptı da duruşmaya 'şikayetçi' sıfatıyla katıldı.

“KIZIM MEZARDA YATARKEN SANIĞIN AZ BİR CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM”

Anne Fatma Çaptı kızının sözlü ya da nişanlı olmadığını belirterek, “Kızım Lise 1. Sınıf öğrencisiydi. Kızım mezarda yatarken sanığın az bir ceza almasını istemiyorum. Hakettiği cezayı almasını istiyorum. Sokağa çıkıp kızımın yaşıtlarını gördüğümde hala dayanamıyorum. Olay sebebiyle ailem perişan oldu.” ifadelerini kullandı.

“PİŞMANIM”

Son sözü sorulan sanık Mehmet A.K. da “Olay nedeniyle pişmanım, tahliyemi istiyorum.” dedi.

SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Mehmet A.K.’nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan maktül Cansu Çaptı’ya karşı tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu belirtti ve sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin maktulden kaynaklanan haksız bir tahrik altında gerçekleştirildiği sabit olmadığını belirterek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, sanğın suç tarihinde yaşını da dikkate alarak 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE UYGULANMADI

Sanığın savunmalarında pişman olduğunu beyan ettiğini, ancak sanığın geçmişi dikkate alındığında ceza indirimi sağlamaya yönelik savunmalar olduğu kanaatine varıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, sanığın beyanı samimi bulmayarak “iyi hal” indirimi de uygulanmadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.