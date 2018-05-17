taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.158
USD
4,4462
EURO
5,2579
ALTIN
184,53
PETR
79,4000

Eski sevgilisini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Bağcılar'da, barışma teklifini kabul etmemesi üzerine 16 yaşındaki eski kız arkadaşı Cansu Çaptı'yı sokak ortasında öldüren 17 yaşındaki Mehmet A.K.’nın yargılandığı dava karara bağlandı.

DHA | 17.05.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk Sanık Mehmet A.K., ve taraf avukatları hazır bulundu.

Öte yandan hayatını kaybeden Cansu Çaptı'nın annesi Fatma Çaptı da duruşmaya 'şikayetçi' sıfatıyla katıldı.

“KIZIM MEZARDA YATARKEN SANIĞIN AZ BİR CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM”

Anne Fatma Çaptı kızının sözlü ya da nişanlı olmadığını belirterek, “Kızım Lise 1. Sınıf öğrencisiydi. Kızım mezarda yatarken sanığın az bir ceza almasını istemiyorum. Hakettiği cezayı almasını istiyorum. Sokağa çıkıp kızımın yaşıtlarını gördüğümde hala dayanamıyorum. Olay sebebiyle ailem perişan oldu.” ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

“PİŞMANIM”

Son sözü sorulan sanık Mehmet A.K. da “Olay nedeniyle pişmanım, tahliyemi istiyorum.” dedi.

SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Mehmet A.K.’nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan maktül Cansu Çaptı’ya karşı tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu belirtti ve sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin maktulden kaynaklanan haksız bir tahrik altında gerçekleştirildiği sabit olmadığını belirterek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, sanğın  suç tarihinde yaşını da dikkate alarak 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski sevgilisini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

İYİ HAL İNDİRİMİ DE UYGULANMADI

Sanığın savunmalarında pişman olduğunu beyan ettiğini, ancak  sanığın geçmişi dikkate alındığında ceza indirimi sağlamaya yönelik savunmalar olduğu kanaatine varıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, sanığın  beyanı samimi bulmayarak “iyi hal” indirimi de uygulanmadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Patlayan elektronik sigara can aldı
ABD'de yaşayan bir kişi elektronik sigara patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Ekmek bıçağı ile kendini kesip nehre atlamaya kalktı
Adana'da yarı çıplak halde elindeki ekmek bıçağı ile vücudunun çeşitli yerlerine zarar veren şahıs Seyhan Nehri'nden atlayıp intihar etmek istedi.
Nesli tükenmekte olan hayvan yılan zannedilerek öldürülüyordu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşların yılan zannederek öldürdükleri sürüngenin, bir ihbar sonrası nesli tükenmekte olan 'oluklu kertenkele' olduğu ortaya çıktı.
Van'da 2 ton ölü inci kefali bulundu
Van'da çuvalların içine doldurulmuş 2 ton inci kefali ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

633
Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

184
Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

55
Ahmet Şık HDP'den aday oldu

Ahmet Şık HDP'den aday oldu

81
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

224
Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

85
Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın

Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM