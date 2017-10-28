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Eski sevgilisini öldürüp yiyen adam mahkemeye çıkmayacak

ABD'de, eski sevgilisini öldürdükten sonra yiyen sanığın, zihinsel olarak yetkin olmadığı için mahkemeye çıkmayacağı bildirildi.

28.10.2017 - 16:32
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ABD'nin Indiana eyaletinde 2014 Eylül ayında, iddialara göre 36 yaşındaki Joseph Oberhansely, 46 yaşındaki eski sevgilisi Tammy Jo Blanton'ın zorla evine girdi. Savcılık, Oberhansely'nin eski sevgilisine tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldürdüğünü ve vücut parçalarının bir kısmını yediğini iddia etti.

Eski sevgilisini öldürüp yiyen adam mahkemeye çıkmayacak

'ZİHİNSEL OLARAK YETKİN DEĞİL'

İddialar üzerine savunma avukatları Brent Westerfeld and Bart Betteau,Şubat ayında Oberhansely'nin kendi savunmasını yapamayacak veya mahkeme ilerleyişini anlayamayacak bir durumda olmasıyla ilgili bir önerge sundu. Clark İlçesi Devre Mahkemesi Hakimi Vicki Carmichael, önergeyi doğrulamak için yetkinlik değerlendirmesi talep etti.

Psikologlar ve psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hakim Vicki Carmichael, Oberhansely'nin "zihinsel olarak yetkin olmadığına" karar verdi.

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