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Eski sevgilisinin eşini başından vurup otomobille ezdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Erkan T., bir süre ilişki yaşadığı ve iddiaya göre bir çocuk sahibi olduğu Mahiye H.'nin eşini vurdu.

20.05.2017 - 03:09
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Ata Mahallesi 620 Sokak'ta meydana gelen olayda, seyyar satıcı Cemil H.(61) ile evli olan Mahiye E.(40), yaklaşık 3 yıl önce Erkan T.(44) ile tanışıp ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Mahiye E., bu ilişkiden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süre sonra Mahiye E., ilişkiyi sonlandırdı. Erkan T., geçen Salı günü, şimdi 2 yaşında olan kızı görmek için Mahiye ve Cemil H. çiftinin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, çevre sakinlerinin araya girmesiyle sonlandı.

Erkan T., bugün Cemil H. ile konuşmak için bu kez tezgahının bulunduğu yere gitti. Ancak burada Cemil H. ile Erkan T. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan T., yanında getirdiği tabancayla Cemil H.'ye ateş etti. Silahtan çıkan merminin başına isabet ettiği Cemil H., kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobiline binen Erkan T., aracı yerde yatan Cemil H.'nin üzerine sürdü. Cemil H.'yi ezen Erkan T., olay yerinden kaçtı.

Eski sevgilisinin eşini başından vurup otomobille ezdi

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemil H., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambubalnsla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Erkan T.'yi Serçeköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.


Eski sevgilisinin eşini başından vurup otomobille ezdi

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