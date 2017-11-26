Eski sevgilisinin eşini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, dün gece İsmet Sarsılır, eşi Ü.S. ile birlikte ziyaret ettiği kayınpederinin evinden çıktı. Sarsılır, geçmişte Ü.S. ile ilişkisi olduğu öne sürülen O.E. ile sokakta karşılaştı. O.E., yanındaki pompalı tüfekle Sarsılır'a ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sarsılır'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sarsılır'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sarsılır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarsılır'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan O.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.