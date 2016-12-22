Eski şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı

Balyoz ve Şike davalarının savcısı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı.İstanbul Sosyal Hizmetler eski müdürü FETÖ soruşturmasında tutuklandı.
Balyoz ve Şike davalarının savcısı Mehmet Berk'in kardeşi İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk FETÖ soruşturmasında tutuklandı.
POLİSLERİN ABİSİ
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ soruşturmasında bazı polislere "abilik" yaptığı belirlenen İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk gözaltına alındı.
MEHMET BERK AÇIĞA ALINMIŞTI
Ramazan Berk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınmış, çıkarılan kanun hükmünde kararname ile memurluktan atılmıştı.