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Eski şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı

Balyoz ve Şike davalarının eski savcısı Mehmet Berk'in kardeşi olan Ramazan Berk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA | 22.12.2016 - 22:56
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Eski şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı

Balyoz ve Şike davalarının savcısı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı.İstanbul Sosyal Hizmetler eski müdürü FETÖ soruşturmasında tutuklandı.

Balyoz ve Şike davalarının savcısı Mehmet Berk'in kardeşi İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk FETÖ soruşturmasında tutuklandı.

POLİSLERİN ABİSİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ soruşturmasında bazı polislere "abilik" yaptığı belirlenen İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk gözaltına alındı.

MEHMET BERK AÇIĞA ALINMIŞTI

Ramazan Berk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınmış, çıkarılan kanun hükmünde kararname ile memurluktan atılmıştı.

Eski şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı

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