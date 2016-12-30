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Eski TRT çalışanı 29 kişiye FETÖ kelepçesi

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.

AA | 30.12.2016 - 20:37
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Eski TRT çalışanı 29 kişiye FETÖ kelepçesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 29'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliklerce sorgulanan zanlılardan 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BYLOCK KULLANIMI

Geçen hafta, FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama çıkartılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatmıştı.

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