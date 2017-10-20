Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur yoğun bakımda

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Erdoğan: 3 başkan da istifasını verecektir

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Dünyada çeşitli bölgelerindeki adaların fiyatları 600 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişiyor.

Bu adaları satın alabilirsiniz

Yaptığı derbi tahminleri ile adını duyuran kaplumbağa Tuki'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tahmini berabere oldu.

Çamlıca Camii inşaatında bir ilk

Diyarbakır'da, evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Askere gitmesine bir hafta kala silahlı saldırıda öldü

Mide küçültme ameliyatına hangi şartlarda uygun olunur?

1 İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı Apple'ın, meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni modeli iPhone 8 İstanbul'da satışa sunuldu.

2 Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı Almanya milli takımını seçtikten sonra çıkan söylentiler hakkında konuşan Kerem Demirbay, "Almanya'yı seçtim ama ben bir Türk'üm" dedi.

3 Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi ABD’li oyuncu Brad Pitt ve kendisinden 32 yaş küçük İngiliz oyuncu Ella Purnell’in birlikte olduğu iddia edildi.

4 Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal'ın durumunu yakından takip ettiğini ifade eden Olcay Baykal, eşinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

5 Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle tedavi sürecinde ekibin bir parçası oldu.

6 Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı Irak Ordusu'nun başlattığı operasyondan sonra Kerkük'ten kaçanlar, Rus uydusu tarafından görüntülendi.