Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur yoğun bakımda

1975 yılı Türkiye İkinci Güzeli ve Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'ın eski eşi Manolya Onur yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul Ulus'taki evine döndü. Önceki gün akşam saatlerinde gögsünü tutarak birden yere yığılınca kızı Prenses Nilüfer tarafından Ulus'taki bir hastaneye kaldırıldı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Hastanede yapılan ilk tetkikler sonucunda akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkandığı anlaşılınca Manolya Onur, hemen yoğun bakıma alındı. İlaçlara tepki veren Onur'un doktorları tarafından durumunun hala ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi.