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Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur yoğun bakımda

İstanbul'daki evinde birden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 1975 yılı Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur'un durumu ciddiyetini koruyor.

20.10.2017 - 10:12
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1975 yılı Türkiye İkinci Güzeli  ve Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'ın eski eşi Manolya Onur yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul Ulus'taki evine döndü. Önceki gün akşam saatlerinde gögsünü tutarak birden yere yığılınca kızı Prenses Nilüfer tarafından Ulus'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur yoğun bakımda

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede yapılan ilk tetkikler sonucunda akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkandığı anlaşılınca Manolya Onur, hemen yoğun bakıma alındı. İlaçlara tepki veren Onur'un doktorları tarafından durumunun hala ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi.

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